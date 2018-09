'Bewindvoerster sluist geld weg'

Ze dacht dat ze eindelijk zicht had op een lichtpunt uit haar financiële misère. Na haar scheiding was Natascha Spijker uit Almere achtergebleven met een schuld van 53.000 euro. Ondanks een opleiding tot medisch secretaresse slaagde ze er niet in om een baan te vinden. Maar toen kwam in 2012 Jildes K. van Budget Advies Almere (BAA) op haar pad…