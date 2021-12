Britten: EU is partner, geen vijand

Britten hebben geen behoefte aan ’eeuwige ruzies’ van de regering-Johnson met de EU, aldus een peiling van denktank ECFR. Ⓒ AFP

LONDEN - Britten hebben geen zin in continu geruzie met de Europese Unie over Brexit. Dat blijkt althans uit de opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van de European Council on Foreign Relations (ECFR). Volgens het onderzoek van deze onafhankelijke Europese denktank zien Britten de EU als een belangrijker partner dan de Verenigde Staten.