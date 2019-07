Loco-burgemeester Gilze-Rijen: ’Warmterecord bijzondere eer’

Ze benadrukt wel gelijk dat het een toevalligheid is dat het weerrecord precies in Gilze-Rijen werd verbroken. ,,In het kader van de vliegbasis hier, hebben we natuurlijk het weerstation”, legt ze uit. ,,En dat het nou net hier het warmste is geweest, is wel een toevalligheid.” Ze benadrukt ook dat er nog veel kan gebeuren. ,,Wie weet wordt het later vandaag ergens anders nog warmer of wordt het record morgen ergens anders verbroken.”

Maar voor nu neemt haar gemeente ‘het stokje over’ van Warnsveld, dat het record sinds 1944 in handen had. ,,Ik weet niet of we er echt blij mee moeten zijn”, vertelt Zwarts, die de vakantie vierende burgemeester Boelhouwer vervangt. ,,Het heeft natuurlijk ook te maken met het veranderende klimaat.” Ook om die reden vindt ze het geen reden voor een feestje. ,,Dat is misschien leuk voor de mensen die hier vakantie kunnen vieren in mediterrane omstandigheden, maar minder prettig voor de mensen die gewoon aan het werk zijn.”

Ze vertelt over de medewerkers van de buitendienst, die ook op de warmste plek in Nederland gewoon door moeten gaan met het huisvuil ophalen. ,,Die zijn gewoon aan de slag om dingen voor ons te doen die niet kunnen wachten. Dat is geen pretje.” Om die reden heeft de locoburgemeester vanmorgen nog ijsjes aan ze uitgedeeld.