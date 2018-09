Afkopen patiënt 'voor goede naam ziekenhuis'

Dat zei dinsdag een van de oud-bestuurders van het Medisch Spectrum Twente tijdens de tuchtzaak bij het Regionaal College voor de Gezondheidszorg in Zwolle. Het medisch dossier van de patiënt werd vernietigd en ze mocht zich in het openbaar op straffe van 15.000 euro boete niet uitlaten over haar zaak. De oud-bestuurder was het oneens met het afkopen. „Maar het was een beslissing van de voorzitter. Tegen hem ingaan, had geen zin.”

De oud-bestuurder en de oud-bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente waren gedaagd door letselschade-expert Yme Drost. Hij verweet hun niet opgetreden te hebben tegen neuroloog Jansen. Hadden ze dat wel gedaan, dan was het leed van zijn vijf cliënten ontzaglijk veel kleiner geweest, stelde hij.

Het was de oud-bestuurder die Jansen eind 2003 de wacht aanzegde. In mei 2003 werd al bekend dat Jansen medicijnen stal. Het bleek onvoldoende reden voor ontslag. Bij een tweede geval kon hij pas ingrijpen, zei de gedaagde. Begin 2004 kreeg hij te horen dat zeker in vijf gevallen sprake was van foute diagnoses. Eerder wist hij daar niets van.

Jansen werd afgekocht met een bedrag van 1,5 tot 2 ton. Het tuchtcollege wilde weten of dat niet riant was. „Had hij gebruikgemaakt van zijn wachtgeld, dan had het het ziekenhuis 1,5 tot 2 miljoen euro gekost”, zei de oud-bestuurder. De neuroloog zelf stond op 1 november voor de tuchtrechter. In die zaak wordt op 20 december vonnis gesproken. Eind deze maand dient ook een tuchtzaak tegen de Inspectie voor de Gezondheidzorg.

De tuchtrechter doet in deze procedure uitspraak op 10 januari.

