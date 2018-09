Kamer wil gesprek met CTIVD

In juni werd bekend dat er nieuwe systemen moeten komen om telefoon- en internetverkeer op te kunnen vangen en verwerken, voor een bedrag van 17 miljoen euro. Het is echter de kwestie of alles wat daarmee kan, ook al mag. Er zijn wel plannen voor nieuwe regels. Volgens de CTIVD is het 'niet zo gek ' dat daar op vooruit wordt gelopen, meldde zij zaterdag in een dagblad.

„De CTIVD zegt dat de diensten hun gang kunnen gaan, omdat de wet toch wel zal worden aangepast. Dat is de omgekeerde wereld”, luidde de conclusie van Ronald van Raak zaterdag al.

Het gaat om de aanschaf van 'Argo II' om de systemen te vernieuwen en wat betreft mogelijkheden uit te breiden. Het huidige Argo I kan satellietcommunicatie onderscheppen, wat volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) mag. De kwestie is nu hoe dat bij Argo II voor internet en telefoonverbindingen via de kabel ligt.