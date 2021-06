Een van 's werelds grootste diamanten gevonden in Botswana

De steen werd op 1 juni blootgelegd door het bedrijf Debswana, dat een samenwerking is tussen de Botswaanse autoriteiten en diamantbedrijf De Beers. Het is de grootste vondst in de geschiedenis van het bedrijf.

De grootste diamant ooit werd in 1905 opgegraven in Zuid-Afrika. De Cullinan, zoals de edelsteen wordt genoemd, is van 3106 karaat. De op een na grootste diamant heeft een karaat van 1190 en werd zes jaar geleden ontdekt in Botswana. Deze heeft het formaat van een tennisbal.

Het is niet bekend hoeveel de diamant van 1098 karaat waard is. Dat wordt de komende weken onderzocht. Debswana zegt ervoor te willen zorgen dat de verkoop het maximale oplevert voor de bevolking van Botswana. Directeur Lynette Armstrong spreekt van een „zeldzame en buitengewone” steen die „hoop geeft aan een natie die het moeilijk heeft.”

President van Botswana houdt diamant vast. Ⓒ AFP