'Voorbarige' conclusie ex-wethouder Helmond

„Wij ronden onze conclusie zeer binnenkort af. Het is jammer dat Tielemans nu al reageert, maar we kunnen dat niet tegenhouden”, aldus De Vries.

Wethouder Tielemans werd in juni tot een vertrek gedwongen toen werd ontdekt dat hij afgelopen paar jaar 186 taxiritten declareerde, waarvan 77 vanuit zijn stamkroeg en 55 vanuit het centrum van de stad.

Tielemans zegt nu al te reageren op de uitkomst van het forensisch onderzoek omdat hij geen vertrouwen heeft in de onderzoekscommissie. Die is volgens hem vooringenomen. Voorzitter De Vries zegt dat uit vrijwel alle partijen uit de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd in de commissie, inclusief een afgevaardigde van de combinatiefractie waarvoor de wethouder in het college zat.

Het college van Helmond reageert dinsdag niet op de uitlatingen van de voormalig wethouder.

De forensisch accountant heeft bekeken welke regels er waren voor uitkeringen en vergoedingen en of uitgaven van alle collegeleden zakelijk zijn geweest en passen binnen de regels. Bovendien is onderzocht hoe de gemeente is ingericht op controle van de uitgaven.

Vermoedelijk nog deze week presenteert de commissie haar conclusies aan de gemeenteraad.