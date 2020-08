Libanon begint gedeeltelijke lockdown

De regering heeft besloten tot meer maatregelen tegen het virus vanwege een stijging van het aantal besmettingen en doordat de ziekenhuizen als gevolg van de ramp in de haven vol liggen met gewonden. Door de explosie van opgeslagen explosief materiaal in de haven van Beiroet vielen circa tweehonderd doden en 6000 gewonden. Talrijke mensen werden dakloos. Er is kritiek op de lockdown omdat inmiddels al zeker de helft van de bevolking straatarm is en al genoeg moeite heeft in het levensonderhoud te voorzien.

De sjiïtische beweging Hezbollah heeft opgeroepen komende vrijdag en zaterdag op de belangrijke herdenkingsdag Ashura niet naar buiten te gaan maar thuis te blijven. Op deze dag gaan sjiieten normaal gesproken massaal de straat op. Ze herdenken dat een kleinzoon van de profeet Mohammed, Hussein ibn Ali, in 680 als martelaar stierf in de strijd bij Karbala (huidig Irak) tegen de kalief. De slag geldt als een belangrijke katalysator van de splitsing van de islamieten in de aanhang van Ali, de sjiieten, en de meerderheid van de soennieten. Sjiieten vormen de grootste bevolkingsgroep in Libanon.

Het dichtbevolkte Libanon telt 6,8 miljoen inwoners en heeft bijna 11.000 gevallen van het coronavirus vastgesteld. En 113 patiënten zijn aan het virus bezweken.