Advies: ’Geef elkaar een ellebooggroet, of steek hand op’

Leuven - Nu het coronavirus ook is vastgesteld in Nederland, is er een reële kans om zelf ook besmet te raken. Wat kun je doen om een besmetting tegen te gaan? En hoe zijn de symptomen van ’Covid-19’ te herkennen? Volgens viroloog Marc Van Ranst moet het contact met mensen die hoesten of zich ziek voelen, worden vermeden. Mensen die zijn besmet tonen namelijk geen andere symptomen dan bij een normale griep.