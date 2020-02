Zó voorkom je het coronavirus: ’Geef elkaar een ellebooggroet’

Veiligheidsmaatregelen in Lyon (Frankrijk) nadat daar een bus uit Milaan was tegengehouden vanwege een mogelijke coronabesmetting. Ⓒ AFP

Leuven - Nu het coronavirus steeds dichter bij Nederland komt, is het belangrijk te weten wat je kunt doen om besmetting tegen te gaan, en hoe de symptomen van ’Covid-19’ zijn te herkennen. Want, zo stelt viroloog Marc Van Ranst, het is een kwestie van tijd voor de infectieziekte opduikt in Nederland.