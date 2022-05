’Hulpsheriff hielp moordverdachte met ontsnappingsplan uit gevangenis’

Er is een klopjacht gaande op de twee, die geen familie van elkaar zijn ondanks dat ze dezelfde achternaam hebben. Gevangene White „wordt verondersteld een ernstige bedreiging te zijn voor de gevangenisbewaarder en zijn directe omgeving”, liet de politie weten in een verklaring.

De man zit een straf van 75 jaar uit voor verschillende misdaden in 2015, waaronder het onder schot houden van zes mensen - en het neerschieten van een van hen. Ook wordt hij beschuldigd van twee moorden in september 2020.

Bekijk ook: Moordverdachte en hulpsheriff verdwenen op weg naar rechtbank

Ontsnapping

De twee werden volgens de New York Post vrijdagochtend voor het laatst gezien toen ze van het huis van bewaring vertrokken met bestemming rechtbank. De wagen die werd gebruikt is enige tijd later teruggevonden op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Florence. Vicki had tegen haar collega’s gezegd dat ze de gevangene naar een psychiatrisch onderzoek zou brengen. Nu blijkt echter dat die afspraak helemaal niet bestond. Ook deed Vicki het transport in haar eentje. Dat had volgens de politie echter nooit gemogen. „Dat is een grove overtreding van ons beleid”, aldus County Sheriff Rick Singleton.

„Alles wijst erop dat hulpsheriff Vicki White betrokken is bij de ontsnapping”, voegde hij eraan toe. „We proberen te bepalen of ze dat vrijwillig deed, of dat ze gedwongen werd om mee te helpen.”

Casey was in 2020 ook al eens van plan om uit de gevangenis te ontsnappen. Toen was zijn plan om te ontsnappen en een gijzelaar te nemen. Destijds hadden agenten zijn actie in de smiezen, en kon voorkomen worden dat hij ontsnapte. Sindsdien moest Casey White altijd door minimaal twee personeelsleden van de politie worden begeleid. Ook tijdens het vervoer naar het rechtbank.

Beloning

De klopjacht op het tweetal blijft onverminderd doorgaan. De politie looft zelfs een beloning van 10.000 dollar uit voor informatie die leidt tot de aanhouding van White. Ook heeft de politie recente foto’s van Casey gedeeld, in de hoop dat mensen hem herkennen. Op de foto’s is te zien dat Casey vlak voor zijn verdwijning door het cellencomplex loopt.

Collega’s en familieleden zijn verbaasd dat Vicki White in deze zaak is terechtgekomen. White is al bijna 17 jaar bij het departement werkzaam. In vier van de laatste zeven jaar werd ze zelfs door haar collega’s verkozen tot werknemer van het jaar. „Ik kan niet begrijpen dat ze wegging met een man waarvan ze wist dat het een moordenaar was”, zegt haar voormalige schoonmoeder tegen de Daily Mail. „Ze is een lief persoon die de gevangene nooit vrijwillig zou hebben helpen ontsnappen.”

De voormalige schoonmoeder van Vicki maakt zich veel zorgen. „Hij heeft al eens iemand vermoord, hij kan dat dus gemakkelijk nog een keer doen.”