Italiaanse scholen en universiteiten dicht tot half maart

De regering besloot tien dagen geleden al scholen en universiteiten in de zwaarst getroffen regio’s in Noord-Italië te sluiten. Ook gingen meerdere gemeenten die in het epicentrum van de uitbraak liggen op slot. Toch is het aantal besmettingsgevallen in Italië gestegen tot meer dan 2500, terwijl zeker 79 mensen overleden aan het virus.