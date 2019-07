’Geen enkel begrip van Indonesië voor onderzoek zeemansgraven’

Voor ons ging het om zeemansgraven van 915 Nederlandse militairen, zegt Rob Swartbol. „Dat raakt ons in de ziel.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Het onderzoek dat Nederland wilde doen naar de geroofde scheepswrakken uit de Javazee stuitte in Indonesië aanvankelijk op onwil. In plaats van begrip voor de zorgen over geschonden zeemansgraven kreeg Nederland het verwijt dat het een illegale duikmissie had uitgevoerd waarbij archeologische voorwerpen waren ontvreemd. Dat zegt Rob Swartbol in een afscheidsgesprek als ambassadeur in Jakarta. Ondanks enkele stevige botsingen is de band tussen Nederland en Indonesië volgens hem beter dan ooit.