Giro 555 voor Filipijnen

Bij grote rampen zamelen tien Nederlandse hulporganisaties, zoals het Rode Kruis, Oxfam Novib, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie en UNICEF, gezamenlijk geld in via giro 555, ofwel het nieuwe inbannummer: NL08INGB0000000555, dat vanaf volgende week gaat gelden. Er is vooralsnog geen sprake van een nationale televisieactie.

Directe reden voor de SHO om giro 555 open te stellen, is het hoge aantal slachtoffers en de enorme schade die de tyfoon aanrichtte. ,,De toegebrachte schade is enorm en het aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op tienduizend'', aldus de SHO.

Steeds meer hulpteams trekken inmiddels het rampgebied in om te onderzoeken wat er nodig is aan hulp. Volgens de SHO is er vooral behoefte aan schoon drinkwater, voedsel, kleding en tijdelijk onderdak. ,,Er moeten voorzieningen komen om slachtoffers gezamenlijk op te vangen.''

Het geld dat wordt opgehaald, wordt ingezet voor noodopvang en wederopbouw, zo is maandagochtend op een persconferentie bekendgemaakt. ,,De lange termijn en wederopbouw richten zich op herstel van schade, onderdak, psychosociale hulp en ondersteuning bij het verwerven van inkomsten, bijvoorbeeld door nieuwe zaaigoed te verstrekken.''