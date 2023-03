Oproep: welke hobbels kom jij tegen bij isoleren en verduurzamen woning?

Welke hobbels kom jij tegen bij isoleren en verduurzamen van je woning? Ⓒ Getty Images

Als het aan het Europees Parlement ligt, worden oudere woningen nog veel sneller verduurzaamd. Mogelijk worden mensen met een woning die energielabel E, F of G heeft, op den duur zelfs verplicht om dat te verbeteren. In Vlaanderen is dat al zo.