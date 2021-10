Jolien werd in elkaar geslagen nadat ze twee tieners aansprak: ’Gelukkig droegen ze gympen en geen kisten’

Premium Reizen

Een nieuw avontuur in het buitenland: Shelley Sterk en Loes Haverkort waagden de sprong

Een huis in het buitenland kopen en het vervolgens verbouwen tot droompaleis. Presentatrice Shelley Sterk en actrice/zangeres Loes Haverkort waagden de sprong. De een in Spanje, de ander in Frankrijk.