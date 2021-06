Friese verpleegkundigen kunnen het bijna niet geloven: corona-afdeling eindelijk gesloten

Binnenland

Meer dan honderd coronabedden in ziekenhuizen vrijgekomen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. In de afgelopen 24 uur zijn 103 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares vrijgekomen. Ziekenhuizen behandelen nu nog 834 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal...