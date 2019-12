Student Daniël Buter (19) vrij uit vreemdelingendetentie

De 19-jarige Buter, geboren en getogen in Amsterdam, zou mogelijk worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Hij kwam in de problemen toen hij een aanvraag deed bij de gemeente voor een paspoort en bleek dat hij niet de Nederlandse nationaliteit had.

De gemeente deed melding van de aanvraag van het paspoort bij de IND, schreef Het Parool. Toen Buter niet kwam opdagen bij een afspraak met deze dienst, is hij opgepakt en vastgezet.

Buter was van plan een hbo-studie ICT te volgen. Zijn ouders vertrokken naar de Dominicaanse Republiek toen Buter nog een kind was. Zelf is hij nooit op het Caribisch eiland geweest.