'Rampgebied moeilijk bereikbaar'

Jagessar ondersteunt met enkele collega's van het Nederlandse Rode Kruis in het Aziatische land haar Filipijnse collega's met de coördinatie van noodhulp aan het getroffen gebied. De hulp gaat dag en nacht door, aldus Jagessar. De belangrijkste zorg is volgens de medewerkster momenteel dat de getroffen regio moeilijk bereikbaar is. „De vliegvelden zijn gesloten. Het Rode Kruis maakt nu gebruik van militaire vliegvelden die nog wel open zijn”.

Een deel van de noodgoederen is al in het gebied aanwezig, zei Jagessar. „Het Rode Kruis heeft al voordat de tyfoon het gebied bereikte voorbereidingen getroffen door er onder meer voedsel en dekens en tenten naartoe te sturen”. De hulporganisatie wil nog eens 5000 voedselpakketten naar het rampgebied sturen, maar ook hulpmiddelen zoals jerrycans.

In sommige regio's staat volgens Jagessar geen huis meer overeind. Niet alleen de harde rukwinden hielden er huis, maar door de hevige regenbuien zijn er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan.