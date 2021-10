Verkeershinder in hoofdstad door marathon

Verkeer moet daarom op veel plekken omrijden.

Op een aantal plekken, vroeg in de route, is de verkeersellende in de loop in de middag alweer voorbij. Dat geldt bijvoorbeeld voor Beethovenstraat en omgeving (15.15 uur weer vrij), de Zuidas en omgeving (13.00 uur weer vrij), Rivierenbuurt (Churchilllaan, Rijnstraat en omgeving, na 15.15 uur weer vrij) en de Amsteldijk en de Ouderkerkerdijk (na 14.00 weer open).

Andere wegen zijn vrijwel de hele dag dicht:

Stadionweg en Amstelveenseweg en omgeving, tot 19.00 uur

Amstelveenseweg tot de Overtoom, tot 18.00 uur

Stadhouderskade en omgeving tot 18.00 uur

Hobbemakade en omgeving tot 18.00 uur

Kennedylaan en omgeving, tot 16.00 uur

Van der Madeweg en omgeving tot 17.00 uur

Wethouder Frankeweg, tot 17.00 uur

Molukkenstraat en omgeving, tot 18:00 uur

Zeeburgerdijk en omgeving, tot 19.00 uur.