Activiste Greenpeace aan het roer van klimaatbeleid in Duitsland

Vaak moest de Duitse politie zich met de activiteiten van Greenpeace bezighouden, die Morgan te verantwoorden had. Bijvoorbeeld toen hun activisten het parlement in Berlijn, de Bondsdag, illegaal binnendrongen, en posters aan de hoge gevel tegen de kolenindustrie hingen. Of op het moment dat de straten rond het monument Siegessäule met duizenden liters gele verf besmeurd werden.

Veel voetbalfans bij onze oosterburen herinneren zich nog aan de angstige momenten toen een Greenpeace-zweefvlieger supporters vorige zomer in München verwondde bij zijn gewaagde stunt boven de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk. ,,Mensenlevens waren in gevaar”, aldus de autoriteiten. De politie dacht aan een aanslag, had de brokkenpiloot bijna uit de lucht geschoten.

Sleuteldiefstal

Ook onder Morgans verantwoordelijkheid viel de sleuteldiefstal van vele honderden VW-auto’s met verbrandingsmotoren in het Noord-Duitse Emden. Die konden worden afgehaald boven op de 2962 meter hoge Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland, waar het eeuwige gletsjerijs door klimaatverandering bedreigd is.

Maar dit belette Buitenlandminister Annalena Baerbock, voorzitter van de Groenen, niet om haar Amerikaanse vriendin in haar ministerie te halen: ,,Er is wereldwijd geen andere persoonlijkheid die zo’n geloofwaardigheid heeft.”

Morgan krijgt er als onderminister niet alleen een vorstelijk salaris, maar ook voorrang bij het verkrijgen van een Duits paspoort. Voor Morgan, die al in Berlijn leeft, Greta Thunberg en klimaatgoeroe Al Gore goed kent, worden de strenge immigratieregels aangepast.

Blokkades

Maar naast bewindsvrouw Baerbock zijn er nog meer Duitse ministers die verboden en gevaarlijke milieuacties prima vinden. Automobilisten bij onze oosterburen worden echter al langere tijd dagelijks met gevaarlijke Autobahn-blokkades geconfronteerd. Daarbij lopen de spanningen tussen activisten en werkenden uit het beroepsverkeer hoog op. Milieuminister Steffi Lemke van De Groenen verklaarde ’legitiem’.