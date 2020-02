Eurocommissaris Hahn pleit voor hogere afdracht Nederland aan EU

Eurocommissaris Hahn wil staatsmanschap zien. Ⓒ Foto EPA

Brussel - Nettobetalers als Nederland halen zoveel voordelen uit de interne markt, dat een hogere afdracht aan de Europese Unie goed te verantwoorden is. Dat zegt Eurocommissaris Johannes Hahn voor Begroting voorafgaand aan een cruciale Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting die volgende week in Brussel is gepland.