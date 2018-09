Nederland mikt op flexibele klimaatafspraken

Het besef dat een juridisch bindend akkoord over het klimaat er zeer waarschijnlijk nooit meer gaat komen na het aflopen van het Kyoto-protocol, is bij Nederland goed doorgedrongen. Om te voorkomen dat de klimaatonderhandelingen zich nog jarenlang van top naar top zullen blijven voortslepen, is dan ook een pragmatische houding nodig, vinden de onderhandelaars. Niet meer streven naar een bindend verdrag, maar naar het vastleggen van politieke afspraken.

De plannen moeten zoals eerder afgesproken vanaf 2020 in de praktijk worden gebracht om ervoor te zorgen dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius opwarmt. Mansveld zei eerder al dat het hard nodig is om aan de slag te gaan, omdat klimaatverandering overal invloed op heeft. Niet alleen op hoe we in Nederland wonen, maar ook op onze economie, gezondheid en natuur. Ze presenteert zich dan ook als voorloper binnen de EU door hoge doelen te stellen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het wordt nog een hele uitdaging om alle landen op één lijn te krijgen voor de top in Parijs in 2015, waar de afspraken op papier gezet zullen moeten worden. Alleen al binnen Europa verschillen de meningen over hoeveel de uitstoot verminderd moet worden. Daarnaast is er een enorme kloof tussen arme en rijke landen, die naar elkaar wijzen voor een oplossing. Ook zullen landen erop moeten gaan vertrouwen dat niet-bindende afspraken toch nagekomen worden.

De top in Warschau, die wordt gehouden in een groot voetbalstadion, wordt vooral gezien als voorbereidende bijeenkomst. Een doorbraak wordt er niet verwacht. Op de agenda staat onder meer een discussie over het meten en vergelijken van inspanningen die landen doen om de klimaatproblemen tegen te gaan. Daarnaast wordt gesproken over de doelstellingen tot 2020 (het verlengde Kyoto-protocol). De financiering van het groene fonds, om arme landen te helpen zich te wapenen tegen klimaatverandering, is eveneens onderwerp van gesprek. Het fonds moet vanaf 2020 worden gevuld met 100 miljard euro per jaar. De verwachting is echter dat op het laatste punt niet veel voortgang zal worden gemaakt.

De klimaattop in Warschau begint maandag. In de week erna, op dinsdag, begint het deel waar ook ministers bij aanwezig zullen zijn. De laatste dag van de top is vrijdag 22 november.