Ophef in Brussel: zwerver kookt maaltje op ’eeuwige vlam’ oorlogsmonument

Op foto’s is te zien hoe de dakloze keukenprins een koekenpan op de waakvlam heeft geplaatst en in alle rust wacht tot zijn maal klaar is. Veteranen kunnen het kokkerellen bij het monument, waar sinds 1922 een anonieme soldaat ligt begraven, niet waarderen.

„Voor veteranen is dit een belediging. Dit gaat veel te ver”, reageert voorzitter Leon De Turck van de Nationale Strijdersbond. Volgens hem zijn de foto’s recent genomen en is de zwerver al vaker de fout in gegaan dit najaar. „Bij een plechtigheid heb ik hem zelf betrapt op het bakken van een stukje vlees. Bij aankomst van de politie was het blijkbaar gaar en was de man vertrokken.”

Beveiligingscamera

De preses van de koninklijke vereniging pleit voor extra maatregelen om het monument beter te beschermen. Er is inmiddels een beveiligingscamera opgehangen en volgens De Turck heeft de politie toegezegd vaker te patrouilleren. „Hopelijk gaat het nu niet een restaurant in de nacht worden.”

Kamerlid Theo Francken (N-VA) heeft de beelden op Twitter gedeeld en heeft er geen goed woord voor over: „In elk ander beschaafd land zou dergelijke grafschennis gewoon ondenkbaar zijn.”

De Brusselse burgemeester Philippe Close, verantwoordelijk voor de openbare orde, lijkt zich minder te bekommeren om de taferelen bij het monument. Gevraagd naar een reactie verwijst zijn woordvoerster naar de Brusselse regering en de federale regering.