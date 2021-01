Huis van Afgevaardigden stemt voor afzettingsprocedure Trump

Bij de Democraten was geen twijfel over de vraag of president Trump afgezet moet worden. „We weten dat de president van de Verenigde Staten aanzette tot deze opstand, deze gewapende rebellie, tegen ons land”, zo zei de Democratische leider Nancy Pelosi. „Hij moet gaan. Hij is een duidelijk gevaar voor dit land waar we van houden.” Democraten willen daarnaast een duidelijk signaal afgeven aan toekomstige presidenten.

Het debat vond plaats in de zaal waar een week eerder nog Trump-supporters gewelddadig naar binnen drongen. Bij de bestorming vielen vijf doden, waaronder een agent. Ook werden vernielingen aangericht. Inmiddels zijn zeventig aanhoudingen verricht. De FBI verwacht dat er honderden arrestaties plaats zullen vinden.

’Politieke heksenjacht’

De woorden van Trump voor de bestorming van het Capitool zijn volgens de Democraten een duidelijke reden om de president af te zetten, ook al heeft Trump nog minder dan een week te gaan. „We moeten keihard vechten, anders hebben we straks geen land meer”, zei Trump tegen zijn toen al gefrustreerde supporters. Hij riep op om samen naar het Capitool te lopen.

Ook Republikeinen stemden voor impeachment, onder wie ook de nummer drie in het Huis, Liz Cheney, de dochter van voormalig vicepresident Cheney. Maar het merendeel van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden ziet niets in impeachment. De Trump-vleugel van de partij sprak vooral over Black Lives Matter-protesten die volgens hen veel gewelddadiger waren. Ze echoden de woorden van Trump, die het eerder een „politieke heksenjacht noemde.”

McCarthy wil motie van afkeuring

De Republikeinse leider in het Huis, Kevin McCarthy vindt wel dat Trump „verantwoordelijkheid draagt” voor de bestorming. „Hij had meteen de rellen af moeten keuren.” Maar zo’n snelle afzettingsprocedure vindt hij te gehaast. „Het zou een fout zijn om de president impeachen in zo’n kort tijdsbestek.”

Bovendien zou een impeachment voor meer onrust zorgen, zegt McCarthy. „Een stem voor impeachment zou dit land verder verdelen. Een stem voor impeachment zal de vlammen van politieke verdeeldheid verder op doen laaien.” De Republikein pleit voor een motie van afkeuring, en een onderzoekscommissie.

Nu is het aan de senaat om te bepalen of president Trump daadwerkelijk afgezet moet worden. Dat zal pas na Bidens inauguratie, op 20 januari plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of er genoeg Republikeinse steun is voor veroordeling in de senaat. Democraten hebben hulp nodig om tot de benodigde tweederde meerderheid te komen.

De Republikeinse leider in de senaat Mitch McConnell gaf een signaal af aan zijn collega’s door te laten lekken dat hij vindt dat Trumps gedrag reden is tot impeachment. Maar hij zegt nog niet te weten wat hij gaat stemmen, en het is nog maar de vraag hoeveel Republikeinen hem zouden volgen, tegen president Trump in.

Trump stuurde tijdens het debat een oproep tot kalmte. Hij bracht dit naar buiten via een officieel persbericht vanuit het Witte Huis, en een sms aan zijn achterban, via het telefoonnummer van zijn campagne. Het was de eerste sms sinds de bestorming.