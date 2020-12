Ziekenhuizen Brabant vragen kerstverlof terug te geven

Het vooruitzicht van een zware kerst is fysiek en ook emotioneel belastend voor het personeel, zegt Berden. „De medewerkers willen met kerst graag bezig zijn met andere dingen dan hard werken. Maar we hebben het zwaar te halen deze kerst, dus het kan zijn dat we toch een beroep moeten doen op medewerkers om te komen werken.” Berden rekent het even voor.

De coronabesmettingen stijgen weer de laatste dagen en Brabant is nog steeds een van de koplopers in ons land.