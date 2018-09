Rode Kruis: 1200 doden door tyfoon Filipijnen

Ook de Filipijnse autoriteiten gaan er vanuit dat het natuurgeweld vele honderden levens heeft geëist. „De verwoesting is enorm. Dit is een immense tragedie”, zei minister van Binnenlandse Zaken Mar Roxas zaterdag tijdens een bezoek aan Tacloban.

De orkaan heeft in Tacloban, een stad met circa 220.000 inwoners, een vliegveld vernietigd, een deel van de stroomvoorziening en telefoonlijnen platgelegd en een groot deel van de gewassen beschadigd. Vrijwel alle huizen zouden zijn verwoest. „De laatste keer dat ik zoiets heb gezien was na de tsunami van 2004, die indertijd de landen aan de Indische Oceaan trof”, zei Sebastian Rhodes Stampa, een medewerker van een VN-hulporganisatie.

Het Rode Kruis stuurt teams naar de getroffen gebieden in de Filipijnen. Mogelijk gaat er ook vanuit Nederland een team die kant op. Oxfam Novib is begonnen met het inventariseren van de schade die Haiyan heeft veroorzaakt. De organisatie kijkt onder meer naar de watervoorziening, de volksgezondheidssituatie en de sanitaire voorzieningen.

Vijf mensen in Nederland hebben de ambassade in de Filipijnen of het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gebeld, omdat ze geen contact kunnen krijgen met hun familie of vrienden in de Filipijnen. Volgens een zegsman van het ministerie hoeft het niet zo te zijn dat de in totaal zes Nederlanders (een van de telefoontjes betrof twee mensen) slachtoffer zijn geworden van de tyfoon. „Het kan ook zijn dat het telefoonnet er uit ligt.” In de hele Filipijnen verblijven momenteel tussen de 400 en 450 geregistreerde Nederlanders.

De Filipijnen worden elk jaar door circa 20 orkanen getroffen. Haiyan is al de 24ste van dit jaar. De orkaan bereikte zaterdag windsnelheden tot 275 kilometer per uur. Daarmee is Haiyan dit jaar tot nu de sterkste storm die over Aziatische land raasde.

De orkaan verliet zaterdag de Filipijnen en is op weg naar Vietnam, waar de storm zondag wordt verwacht. Vietnam is begonnen met de evacuatie van zeker 300.000 mensen.