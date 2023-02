Premium Het beste van De Telegraaf

Treinreiziger waardeert ligging en sfeer van stations in Zuid-Limburg Pittoresk vertoeven: ’Heuvellandlijn het mooiste traject van ons land’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Station Klimmen-Ransdaal, favoriet bij treinend Nederland, aldus jaarlijks onderzoek van NS en ProRail. Ⓒ Jan-Paul Kuit

Treinreizigers zijn het meest tevreden over stations in het uiterste zuiden van ons land. Het best gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn, op de voet gevolgd door die van Schin op Geul en het rustieke Valkenburg. Alle drie scoren ze hoog vanwege de prachtige ligging, sfeer en service.