’Een kind is van zijn vader beroofd’ Houten van slag door fatale schietpartij: ’Zijn moeder ging naast het lichaam liggen’

Door Marouscha van de Groep en John Maes Kopieer naar clipboard

De plaats delict wordt afgezet met schermen. Ⓒ ANP/HH

Houten - Een op het eerste gezicht keurig nette buurt in Houten is donderdagochtend opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. De dader is nog altijd voortvluchtig. Het slachtoffer, volgens buurtbewoners een jonge man met kind, zou in de straat bij zijn ouders hebben verbleven. „Een kind is beroofd van zijn vader op de meest vreselijke manier.”