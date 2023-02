Gevonden romp in België blijkt van prostituee ’Linda’

Beetje bij beetje komen rechercheurs uit Antwerpen dichter bij het ontrafelen van het mysterie rond de vrouwenromp die op vrijdag 27 januari aangetroffen werd in een koffer in de kelder van een flatgebouw op de Bisschoppenhoflaan in Deurne.

Het lichaamsdeel is ondertussen formeel geïdentificeerd. Het gaat om de Chinese Li-Ling uit Barcelona. Zoals al eerder vermoed werd gaat het om een vrouw die actief was als prostituee, ze gebruikte de alias ’Linda’. De speurders zullen nu het netwerk waarin de vrouw opereerde, proberen in kaart te brengen, mogelijk is de moordenaar te zoeken in de organisatie waarvoor ’Linda’ werkte.

Bloedsporen

Spaanse media maakten vorige week al bekend dat de Chinese vrouw uit Barcelona naar België vertrokken was en geen teken van leven meer gaf. Haar zus was vanuit Barcelona naar de laatst bekende verblijfplaats van die vrouw gegaan, een appartement in Deurne.

Na een grondig sporenonderzoek werden in dat appartement bloedsporen aangetroffen in de houten vloer. Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad werd het volledige appartement geschilderd om sporen te wissen.