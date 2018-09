Buitengewoon tevreden klanten als norm?

We kunnen allemaal wel voorbeelden bedenken van ondernemingen die gewetenloos hun klanten belazeren om er zelf financieel beter van te worden. Voor deze onethische manier van geld verdienen is een passend label bedacht: “Bad Profit”. Gelukkig is de klant zélf de afgelopen jaren steeds machtiger geworden door de opkomst van de sociale media, waardoor “Bad Profit” bedrijven gemakkelijk aan de schandpaal kunnen worden genageld.

Afgezien van deze extreme uitwassen, is er binnen veel bedrijven wel het besef en ook de roep om klanten centraal te stellen. In de prakijk komt er helaas soms nog (te) weinig van terecht. Vaak ligt dat aan het feit dat medewerkers vooral worden afgerekend op het realiseren van financiële targets. Deze moeten koste wat kost worden gehaald om de aandeelhouders tevreden te stellen. De klant wordt uit het oog verloren. De motivatie van de medewerkers holt achteruit en de resultaten op de lange termijn komen in gevaar.

Neem dan de bedrijven die de klant écht hoog in het vaandel hebben. Die hun klanten telkens weer een “wow”-gevoel weten te bezorgen, welke vervolgens hun enthousiasme over hun positieve ervaring delen met anderen. Wat die “Good Profit” bedrijven gemeen hebben is dat ze keer op keer de verwachtingen van hun klanten weten te overtreffen omdat ze dat tot hun missie hebben verheven. Om de vinger aan de pols te houden is door sommige grotere bedrijven voor klantloyaliteit een meetinstrument ontwikkeld en geïmplementeerd. De Netto Promoter Score die onder andere bedrijven als Apple als prestatieindicator inzetten is daar een mooi voorbeeld van. Kleinere ondernemers kennen hun klanten persoonlijk en weten door het directe contact uit eigen ervaring precies waar hun klanten blij van worden. Daar hebben ze geen apart meetinstrument voor nodig. Bovendien weten ze als geen ander dat zij het zich niet kunnen permitteren de klant knollen voor citroenen te verkopen, omdat ze enkel kunnen blijven bestaan bij de gratie van trouwe klanten.

Behandel je klant zoals je zelf behandeld zou willen worden. Of liever nog, zoals die klant behandeld zou willen worden. Een blije, buitengewoon tevreden klant is tenslotte veel meer waard dan een klant die zich slecht behandeld voelt. De economische waarde van klantloyaliteit moet niet worden onderschat. Een enthousiaste klant blijft terugkomen, beveelt uw bedrijf aan bij anderen, geeft oprechte feedback en reikt ideeën aan ter verdere verbetering; het is de factor die zorgt voor bestendige organische groei op lange termijn. Een “Good Profit” bedrijf ontleent zijn (aandeelhouders)waarde aan de waarde die het weet te creëren voor zijn klanten en zijn medewerkers.