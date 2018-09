Politie stuit bij toeval op hennepkwekerij

Na een melding rukten agenten en een ambulance uit naar de woning van de 44-jarige vrouw aan de Vecht in Kaatsheuvel. Ze klaagde over benauwdheid, waarop de hulpverleners haar op bed wilden leggen. Maar in de woning was geen bed te vinden en de slaapkamer bleek ingericht als hennepkwekerij.

In totaal 112 hennepplanten en een kweekinstallatie zijn in beslag genomen. Elektriciteitsbedrijf Enexis deed aangifte van fraude met elektriciteit en heeft de stroomtoevoer in de woning afgesloten.

De vrouw is aangehouden en hoefde uiteindelijk na medisch onderzoek niet mee met de ambulance. In plaats daarvan is ze meegenomen naar het politiebureau.