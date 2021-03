Hoeveel kandidaat-Kamerleden komen uit uw gemeente?

Dat blijkt uit een analyse van de kandidatenlijsten door LocalFocus in samenwerking met het ANP.

Het valt op dat Zuid-Holland het zwaarst oververtegenwoordigd is. Ruim 21 procent van de Nederlanders woont in die provincie, terwijl maar liefst 27 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamer hier vandaan komen. Er staan naar verhouding ook veel politici uit Noord-Holland op het stembiljet.

(mobiele gebruikers klikken hier)

Veruit de meeste kandidaten komen uit Amsterdam (149) en Den Haag (106). Rotterdam (87) en Utrecht (41) volgen op enige afstand. Overigens is de man-vrouwverhouding onder Amsterdamse kandidaten wel vrijwel fifty-fifty.

Van de 1.143 kandidaten die uitkomen voor een partij die op dit moment in het voor hen gunstigste geval minimaal één zetel in de peilingen heeft, is ruim 38 procent vrouw. Als ook de kleine partijen worden meegenomen in de vergelijking is dit 37 procent. Dat zijn er minder dan tijdens de laatste Europese verkiezingen, maar een stuk meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De scheve man-vrouwverhouding is ook zichtbaar aan de namen van de kandidaten. De meeste (potentiële) politici heten Peter (22 kandidaten), Henk (18) of Jan (15).