Britten horendol van ecoterreur Just Stop Oil: ’Zoek een baan, stelletje idioten!’

Met een reeks van irritante en soms ronduit gevaarlijke acties probeert de groep Just Stop Oil te voorkomen dat er naar nieuwe olie en gas geboord gaat worden in het Verenigd Koninkrijk. De acties hebben een Nederlands tintje. Ze gebruiken oranje verf of oranje tomatensoep, ze belagen onze eigen Van Gogh, en het lijkt alsof ze stiekem hebben gekeken naar de Amsterdamse Provo-beweging van de jaren zestig. Ondertussen groeit de woede bij burgers.