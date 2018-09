Van der Sloot wil nieuw proces

Volgens Cotrina is de Nederlander in juni 2010 op onrechtmatige wijze Chili uitgezet, omdat hij geen juridische bijstand kreeg. De Chileense politie had hem aangehouden nadat de Peruaanse autoriteiten een internationaal arrestatiebevel hadden doen uitgaan. Peru zocht hem omdat de Peruaanse Stephany Flores dood was gevonden in zijn hotelkamer.

De advocaat vraagt dat het hele proces vanwege de moord op Flores in Lima over wordt gedaan en dat Van der Sloot een schadevergoeding van 10 miljoen euro krijgt.

Cotrina heeft ook Peru aangeklaagd vanwege een onrechtmatige behandeling van Van der Sloot na zijn aanhouding. De autorit van de Chileens-Peruaanse grens naar Lima was volgens de advocaat een „psychologische marteling”. Ook in Peru kreeg de Nederlander volgens hem geen adequate juridische bijstand.

De datum waarop het Interamerikaanse Hof deze zaak behandelt is niet bekendgemaakt.

Joran van der Sloot zit in Lima een straf uit van 28 jaar vanwege moord met voorbedachte rade gevolgd door roof op Stephany Flores op 31 mei 2010 in zijn hotelkamer in Lima. Zijn hoger beroep dat afgelopen juli diende, leverde geen strafvermindering op.