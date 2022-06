Nederlanders opgepakt bij gaypride Istanbul

In totaal werden er ruim 200 demonstranten opgepakt, onder wie een Turkse fotograaf die voor het Franse persbureau AFP aan het werk was. De Turkse autoriteiten verboden het maken van foto’s en films.

Ondanks het verbod waren enkele honderden LGBT-demonstranten met regenboogvlaggen bijeengekomen, waarna de Turkse politie tegen ze optrad en oppakte. Homoseksualiteit wordt niet als een misdaad beschouwd in Turkije, maar er is wel veel weerstand tegen in het land.

De gayprides waren tot 2015 in Istanbul toegestaan, maar sindsdien is het om verschillende redenen verboden. De autoriteiten zeiden dat ze tot het verbod waren overgegaan om veiligheidsredenen. De demonstratie kon tot maatschappelijke onrust leiden doordat het onderwerp in de maatschappij gevoelig ligt, zo stelden de autoriteiten.