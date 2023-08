Republikein McConnell verstijft opnieuw tijdens persconferentie

McConnell beantwoordde woensdag vragen van journalisten toen hij verstijfde. Een woordvoerder vroeg hem of hij de vraag gehoord had en toen hij daarop nog steeds stil bleef, besloot ze de persconferentie af te breken. McConnell begon toen wel weer te spreken, maar de vraag moest herhaald worden en hij gaf zeer beknopt antwoord.

Een maand eerder stopte de fractievoorzitter ook al midden in een zin met praten. Toen hij niet reageerde op de vraag of het goed met hem ging werd de persconferentie afgebroken. Hij kwam toen twaalf minuten later terug om te laten weten dat het goed met hem ging en om de persconferentie af te maken.

In maart is McConnell kort opgenomen geweest in het ziekenhuis met een hersenschudding na een val. McConnell zal voor het volgende openbare evenement eerst een arts raadplegen, laat een woordvoerder weten. Hij is als leider van de Republikeinen in de Senaat een van de meest prominente leden van de partij.