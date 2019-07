Dodental door moessons Azië boven 200

Een oudere vrouw overziet de ravage in haar stad Mumbai. Ⓒ Hollandse Hoogte

MUMBAI - Het dodental door de hevige moessons in het zuiden van Azië is gestegen tot boven de tweehonderd. Het noordoosten van India is het zwaarst getroffen. Daar kwamen sinds de extreme regenval vorige week begon al ten minste 95 mensen om. Dat deelden de lokale autoriteiten woensdag mee.