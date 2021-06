Opnieuw zwaar onweer op komst

De eerste buien trekken vanavond en vannacht over het land. „Het kan daarbij hard regenen met tijdelijke wateroverlast als gevolg, maar hele zware buien met schade door uitzonderlijke windsnelheden worden niet verwacht. De buien blijven niet lang hangen en op Vaderdag is het overdag grotendeels droog”, verwacht Matthijs van der Linden van Weeronline.

In Zeeland en Brabant kan het vanavond al gaan regenen, ook kunnen er onweersbuien ontstaan. Hagel en (zware) windstoten van 60 tot 80 km/uur worden niet uitgesloten. „Maar daarmee vallen de buien minder zwaar uit dan vrijdagavond.”

Komende nacht trekken de (onweers)buien geleidelijk richting het noordoosten van het land. In het zuiden en later ook in het midden van het land wordt het dan droog. De buien zullen de meeste plaatsen in een paar uur tijd passeren. „Zeker na de warmte van de afgelopen tijd is het lekker om met een open raam te slapen. Houd daarbij wel rekening dat het komende nacht opeens flink kan regen”, aldus de meteoroloog.

Droge Vaderdag

Op Vaderdag komen aan het begin van de ochtend in het noordoosten nog wat buien voor. Daarna is het op de meeste plaatsen droog en zo nu en dan breekt de zon door. Het wordt 20-22 graden langs de westkust en 23 tot 26 graden in het binnenland. Langs de oostgrens wordt het 27 graden. „Daarmee is het enkele graden warmer dan normaal. Het wordt dus prima weer op Vaderdag.”

In de avond is in het zuidoosten en oosten kans op een bui en in de nacht naar maandag zijn er nog meer buien te verwachten. Ook dan is er kans op onweer.

Noodpompen tegen wateroverlast

In Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap noodpompen ingezet om de enorme hoeveelheid water weg te kunnen werken die vrijdagavond vooral langs de Noordzeekust uit de hemel kwam. In het gebied tussen Castricum en Schoorl viel in anderhalf uur 80 tot 100 millimeter regen, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. „Er viel een hoeveelheid regen die normaal in een maand valt.”

De ruim 400 poldergemalen en de drie grotere gemalen draaien de komenden dagen op volle kracht om het water weg te krijgen, geholpen door acht extra mobiele noodpompen. Na crisisoverleg van het hoogheemraadschap is besloten dat dit weekeinde op volle sterkte doorgewerkt wordt, ook omdat nog meer regen verwacht wordt. Het hoogheemraadschap heeft nog twaalf noodpompen achter de hand.