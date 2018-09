Kamer wil actie tegen snel ontruimen kamers

Volgens Renske Leijten (SP) komt het in de praktijk nog vaak voor dat familieleden een kamer binnen een paar dagen moeten ontruimen of de spullen van de overledene in de kelder kunnen uitzoeken. Mona Keijzer van het CDA noemde dat donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer „schandalig”.

Verpleeg- en verzorghuizen kunnen tot 13 dagen vergoed krijgen voor een leegstaande kamer.