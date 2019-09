OM is verdachten Bredase brandmoord op spoor

Burgemeester Paul Depla aan de Sparrenweg in Breda waar Ger van Zundert om het leven is gebracht. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joyce van Belkom

BREDA - Justitie is in de zaak van brandmoord in Breda nog twee verdachten op het spoor. „Het onderzoek biedt zeker perspectief”, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Breda tijdens een niet-inhoudelijke zitting.