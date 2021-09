Hulpdiensten rukken massaal uit voor uithalers in Rotterdam

De hulpdiensten kregen maandag een telefoontje waarna ambulance, traumahelikopter en politie massaal uitrukten. De beller vertelde dat hij in een container zat.

Uithalers

In een container met hout werden vervolgens negen personen gevonden. Hoewel de eerste melding was dat het ging om verstekelingen vermoedt de politie dat het gaat om uithalers. Dat zijn personen die zich op de containerterminal verstoppen om vervolgens drugs die met ladingen zijn meegestuurd uit containers te halen.

De negen personen hadden volgens de politie geen ogenschijnlijke lichamelijke problemen, maar zijn voor de zekerheid wel door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Ze zijn gearresteerd waarna ze zijn overgebracht naar het kantoor van de Zeehavenpolitie.

Meer containers doorzocht

Er wordt momenteel nog gezocht naar nog meer uithalers die mogelijk in een andere container zitten. „De telefoon waarmee gebeld is dat er ademhalingsproblemen waren is niet gevonden. Wij weten niet zeker of er ook daadwerkelijk mensen vastzitten, maar we zijn voor de zekerheid aan het zoeken”, aldus een politiewoordvoerder ter plekke.