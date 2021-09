Hulpdiensten rukken massaal uit voor verstekelingen in container

Rotterdam - Hulpdiensten hebben negen verstekelingen uit een container gehaald aan de Europaweg in Rotterdam, meldt een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De mensen in de container hadden last van ademhalingsproblemen. „Ze hebben een zuurstoftekort gehad, vandaar dat we massaal zijn uitgerukt.”