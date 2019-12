Nepal komt met straffen na doden in ’menstruatiehutten’

In Nepal worden vrouwen nog vaak als onrein gezien tijdens hun menstruatieperiode. Een eeuwenoud hindoeïstisch gebruik, dat Chhaupadi heet, schrijft voor dat zij tijdens hun ongesteldheid worden opgesloten in hutten of schuren. Ze mogen dan niet in contact komen met bijvoorbeeld melk, vee en religieuze beelden. In 2005 werd het ritueel verboden, maar nog steeds komt het voor.

De Nepalese regering startte een onderzoek nadat een 21-jarige vrouw deze maand stierf in zo’n menstruatiehut. Zij stak een vuur aan om zichzelf warm te houden, waardoor de hut in brand vloog.

Uit recent onderzoek blijkt dat nog 77 procent van de meisjes tussen de 14 en 19 jaar oud in de provincie Karnali tijdens de ongesteldheid wordt geïsoleerd.