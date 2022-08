Vrouw (86) uit Den Helder in ziekenhuis na poging beroving pubers

Binnenland

Vrouw en man gedood bij schietpartij in een woning in Roermond

Bij een schietpartij in een woning in Roermond zijn woensdagavond twee mensen om het leven gekomen. Het incident deed zich aan het begin van de avond voor in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de Roermondse wijk Donderberg. De slachtoffers zijn de bewoonster en een man. Wie zij zijn en w...