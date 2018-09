Lof voor paus na bijzondere omhelzing

De man lijdt waarschijnlijk aan neurofibromatosis, een even ernstige als zeldzame huidziekte waarbij zich onder meer gezwellen kunnen vormen op of rondom de zenuwen van de patiënt. Hoewel de aandoening niet besmettelijk is, is de omhelzing van de paus aanleiding voor Italiaanse media om de vergelijking te maken met diens illustere naamgenoot Franciscus van Assisi. Die kuste volgens de legende in de 13 eeuw uit compassie een melaatse man op de mond. Ook op de sociale media is er veel waardering voor de manier waarop de paus de man tegemoet treedt.

Paus Franciscus zet zich sinds zijn benoeming nadrukkelijk in voor de zieken en de armen.