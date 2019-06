NS betaalt overlevenden Holocaust 15.000 euro

Het bedrijf betaalt bijna 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog ongeveer vijfhonderd overlevenden 15.000 euro en nabestaanden en weduwen 7500 of 5000 euro.

Het zou in totaal om enkele tientallen miljoenen euro’s gaan. De bedragen worden vanaf 1 augustus uitbetaald. De NS is in gesprek met de belastingdienst om de tegemoetkoming niet fiscaal te belasten.

Directeur van de NS Rogier van Boxtel zegt dat „elk geldbedrag natuurlijk het persoonlijk leed nooit kan wegnemen”.

Eén van de pleitbezorgers voor een vergoeding is Salo Muller. Hij was in tranen toen het nieuws bekend werd. Muller zegt dat hij blij is dat hij gehoor heeft gekregen bij het bedrijf. „Veel mensen hebben tegen me gezegd: Salo je trekt aan een dood paard”.

Zijn echtgenote spoorde hem aan door te gaan en hij dankte tijdens de persconferentie zijn vrouw ‘naar wie hij echt niet altijd luistert’. Hij is ’rationeel’ tevreden met de hoogte van de compensatie.

Een onafhankelijke commissie onder leiding van Job Cohen heeft advies aan de NS uitgebracht over een financiële tegemoetkoming. Het spoorbedrijf neemt dit advies in zijn geheel over.