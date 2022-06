Flinke file op A2 na ongeluk, olie op weg gelekt

Binnenland

Sympathisanten doneren 100.000 euro voor gewonde boer

Via crowdfunding is 100.000 euro opgehaald voor de boer die woensdagavond gewond raakte bij een ongeluk op de A12 bij Ede. De tractor waarop hij met zijn vrouw en dochter zat, kwam in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het gezin was op weg naar huis na te hebben...