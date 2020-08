Trump lanceert nieuwe birther-complottheorie

Donald Trump zaaide ook ten onrechte twijfel over het staatsburgerschap van Barack Obama. Ⓒ FOTO REUTERS

AMSTERDAM - Donald Trump riep jarenlang, zonder grond of bewijs, dat Barack Obama een illegale president was. Nu richt Trump hetzelfde verwijt aan de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris, opnieuw zonder grond of bewijs. Een nieuwe zogenaamde ’birther’ complottheorie is geboren.