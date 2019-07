Man treft tijger aan in zijn bed

Een foto van de tijger die in het bed van de Indiër lag te slapen werd gedeeld door Wildlife Trust of India (WTI). Ⓒ AFP

Assam - Een man in India kreeg de schrik van zijn leven nadat een tijger het nationale park Kaziranga ontvlucht was vanwege hevige overstromingen. Het dier had zijn toevlucht gezocht in zijn slaapkamer waar de gestreepte viervoeter rustig een uiltje lag te knappen.